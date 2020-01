Na novi ptujski tržnici potrebna še obnova opornega zidu pod cerkvijo

Ptuj, 19. januarja - Pri za zdaj še vedno ne povsem dokončani prenovi sicer že uporabne ptujske mestne tržnice se je znova nekoliko zapletlo. Tokrat so morali prekiniti odstranjevanje starih tlakovcev na območju južno od cerkve Svetega Jurija, ki povezuje Slomškovo ulico in Mestni trg, saj je oporni zid pod cerkvenim dvoriščem v zelo slabem stanju in se lahko zruši.