V središču Berlina na protestu tisoč kmetov s traktorji

Berlin, 17. januarja - Središče Berlina so danes zasedli traktorji. Kakšnih tisoč kmetov je z vožnjo skozi mesto opozorilo na neugoden položaj, v katerega jih potiska vse strožja okoljska zakonodaja. Svoje traktorje so opremili s transparenti, kot so Kmetje za prihodnost in Ni kmetov, ni hrane, ni prihodnosti.