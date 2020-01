Teš 6 ponovno v omrežju

Šoštanj, 17. januarja - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki je bil ustavljen pred tednom dni, je bil danes ponovno sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem Slovenije, so sporočili iz Teša. Oskrba Slovenije z električno in toplotno energijo je v času zaustavitve potekala nemoteno, saj so energijo zagotavljali peti blok in plinski turbini.