Čakalne dobe: Bolniki novembra v povprečju čakali nekaj dni manj na preglede in zdravstvene storitve

Ljubljana, 17. januarja - Podatki o čakalnih dobah v zdravstvu, ki so objavljeni na spletni strani NIJZ, kažejo, da so bolniki 1. novembra lani na prvi pregled čakali v povprečju dva dneva manj kot mesec poprej, na zdravstveno storitev pa štiri dni manj. Najdaljše čakalne dobe so na področju ortopedije, dermatologije, nevrologije, kardiologije in revmatologije.