Slovenska sankaška prihodnost na ZOI mladih

Lozana, 17. januarja - V olimpijski prestolnici Lozani se nadaljujejo tekmovanja na zimskih olimpijskih igrah mladih športnikov v starosti od 14 do 18 let. Na petkovem sporedu so bile prve končne odločitve v sankanju. Tekmovanja potekajo na povsem drugem koncu Švice v več kot 400 km oddaljenem St. Moritzu. Na startu so bili tudi trije mladi slovenski sankači.