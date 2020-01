Milko Šparemblek za STA: Plesalec je blago za najem

pogovarjal se je dopisnik STA iz Zagreba Goran Ivanović

Zagreb, 19. januarja - Letošnji veliki Prešernov nagrajenec, svetovno znani koreograf, plesalec in režiser, 91-letni Milko Šparemblek je med pogovorom za STA večkrat poudaril, da je "plesalec blago, ki ga je mogoče najeti". Meni, da so plesni koreografi izoblikovali klasično glasbo 20. stoletja in jo ustvarjajo tudi danes.