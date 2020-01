Kaj so koronavirusi?

Peking, 18. januarja - Na Kitajskem so našteli štiri nove primere skrivnostne pljučne bolezni, ki je zahtevala že tudi dve smrtni žrtvi. Nenavadno pljučnico po preliminarnih raziskavah povzroča nova vrsta koronavirusa in tako sodi v isto družino virusov, kot sta respiratorni virus sars in bližnjevzhodni respiratorni sindrom (Mers).