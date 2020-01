Na Dolenjskem prizadevanja za utrditev pasme krškopoljskega prašiča

Novo mesto, 19. januarja - Po posavskem projektu okrepitve prepoznavnosti avtohtonega krškopoljskega prašiča so se na sosednjem Dolenjskem lotili dodatnih ukrepov za utrditev te pasme. To sta projekta sledljivosti porekla pri tej pasmi in vpeljava odbire plemenskih živali na podlagi kakovosti mesa krškopoljskega prašiča. Skupaj bosta stala nekaj več kot 410.000 evrov.