Policisti pri 63-letniku našli orožje in eksplozivno snov

Škocjan, 17. januarja - Policisti so v hišni preiskavi pri 63-letniku našli in zasegli pištolo z nabojnikom, 105 nabojev, 12 vžigalnih vrvic z detonatorji ter štiri zavoje eksplozivne snovi. Eksplozivno snov in detonatorje so prevzeli bombni tehniki specialne enote. Proti osumljencu bodo policisti podali kazensko ovadbo, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.