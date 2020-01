Kitajsko-kazahstanski finale v Hobartu

Hobart, 17. januarja - Kitajka Zhang Shuai in Kazahstanka Jelena Ribakina sta finalistki teniškega turnirja WTA v Hobartu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Četrtopostavljena Kitajka je v polfinalu s 6:3 in 6:4 izločila petopostavljeno Rusinjo Veroniko Kudermetovo, tretjepostavljena Ribakina pa je bila s 6:3, 4:6 in 6:4 boljša od Britanke Heather Watson.