Kriminalisti zaradi utaje davkov in ponarejanja listin ovadili dva Hrvata

Novo mesto, 17. januarja - Novomeški kriminalisti so zaradi suma davčne zatajitve kazensko ovadili dva hrvaška državljana. Med preiskavo so namreč ugotovili, da je eden od njiju kot direktor slovenske družbe s pomočjo drugega leta 2017 utajil za dobrega pol milijona evrov davkov. Ob tem so prvega ovadili še zaradi suma ponarejanja ali uničenja poslovnih listin.