Umrl akademik in raziskovalec Janez Levec

Ljubljana, 17. januarja - Umrl je akademik in raziskovalec Janez Levec, upokojeni profesor in zaslužni raziskovalec na Kemijskem inštitutu. Na področju kemijskega inženirstva je pustil velik pečat, posvečal se je predvsem načrtovanju kemijskih reaktorjev, kinetiki in katalizi, so zapisali na Kemijskem inštitutu. Umrl je 13. januarja.