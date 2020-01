Francoza v finalu v Aucklanda

Auckland, 17. januarja - Francoza Ugo Humbert in Benoit Paire in bosta igrala v finalu teniškega turnirja v Aucklandu na Novi Zelandiji (546.355 ameriških dolarjev nagradnega sklada). Humbert je v polfinalu presenetil četrtega nosilca Johna Isnerja iz ZDA s 7:6 (5) in 6:4, Paire, peti postavljeni igralec, pa je ugnal Poljaka Huberta Hurkacza s 6:4, 6:7 (1) in 6:2.