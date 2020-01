Nova bela knjiga naj bi bila po načrtih ministrstva za izobraževanje pripravljena do konca leta

Ljubljana, 17. januarja - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport načrtujejo, da bo nova bela knjiga, kot strateški dokument za razvoj vzgoje in izobraževanja v naslednjih 10 do 15 letih, pripravljena do konca leta. V ta namen so ustanovili strokovno skupino, ki se je prvič sestala v sredo in jo vodi direktor Instituta Jožef Stefan Jadran Lenarčič.