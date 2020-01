Celjska bolnišnica dodatno omejila obiske

Celje, 17. januarja - Celjska bolnišnica se je po četrtkovi omejitvi obiskov bolnikov na oddelkih na enega zdravega obiskovalca ter popolni omejitvi obiskov bolnikov, ki se zdravijo na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, danes odločila še za dodatni ukrep omejevanja obiskov. Do preklica tako niso dovoljeni obiski na ginekološko-porodniškem oddelku.

Edina izjema so očetje novorojenčkov. Ti lahko, če so zdravi, pridejo na obisk v porodniški del oddelka, so sporočili iz celjske bolnišnice.

Vse obiskovalce, ki prihajajo na obiske, pa bolnišnica prosi, da se ravnajo po navodilih zdravstvenega osebja.