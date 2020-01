Kitajska gospodarska rast najpočasnejša v treh desetletjih

Peking, 17. januarja - Kitajsko gospodarstvo je lani poraslo za 6,1 odstotka. To je občutno manj od 6,6-odstotne rasti leto poprej in tretji zaporedni letni padec krepitve kitajskega bruto domačega proizvoda (BDP). Hkrati je to najpočasnejša kitajska gospodarska rast v skoraj treh desetletjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.