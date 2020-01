Kralji kljub trem točkam Kopitarja poraženi na Floridi

Miami, 17. januarja - Hokejisti Los Angelesa so kljub dobri predstavi slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja doživeli nov poraz v severnoameriški ligi NHL. Kralji iz Kalifornije so gostovali pri Floridi Panthers ter izgubili s 3:4. Kopitar je igral skoraj 22 minut in v tem času dosegel gol in dve podaji.