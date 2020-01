Hrvaški veleposlanik na odborih DZ tudi o odnosih med državama in širitvi EU

Ljubljana, 17. januarja - Hrvaški veleposlanik v Sloveniji Boris Grigić je na današnji predstavitvi prioritet hrvaškega predsedovanja Svetu EU članom odborov DZ za zunanjo politiko in zadeve EU odgovarjal tudi na vprašanja o odnosih med Slovenijo in Hrvaško ter širitvi unije. Strinjal se je s poslanci, da sta državi naravni zaveznici, in poudaril pomen širitve EU.