Tožilstva lani prejela več ovadb in dosegla več obsodilnih sodb

Ljubljana, 17. januarja - Število ovadb, ki jih prejmejo tožilstva, že štiri leta narašča, kaže tožilska statistika. Lani so prejeli 64.287 ovadb, 28.444 zoper znane storilce, dva odstotka več kot v 2018. Obtožbe so vložili v 75 odstotkih primerov. Več je bilo obsodilnih sodb in izrečenih zapornih kazni. Teh je bilo lani 23 odstotkov vseh obsodilnih sodb.