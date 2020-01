Na območju Ojstrice se je smrtno ponesrečil 69-letni planinec

Celje, 17. januarja - Na območju Ojstrice se je v četrtek smrtno ponesrečil 69-letni planinec. Pri spuščanju po uhojeni poti od Male Ojstrice v smeri Korošice je v snegu zdrsnil v globino. Poškodbe so bile za planinca usodne in je na kraju umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.