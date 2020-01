V Lokarjevi galeriji v Ajdovščini tokrat dela mlajših ustvarjalcev

Ajdovščina, 17. januarja - V Lokarjevi galeriji je prvi razstavni termin v novem letu tradicionalno rezerviran za predstavitev novih članov Društva likovnih umetnikov Severne Primorske (DLUSP), ki so bili v društvo sprejeti v prejšnjem letu. Na skupinski razstavi Mozaik se tako predstavlja osem umetnikov z raznovrstnimi umetniškimi deli, od slik in fotografij do tapiserij.