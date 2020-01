Newyorške borze še enkrat več končale rekordno

New York, 16. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje spet sklenili z rekordi. Poleg podpisa prvega dela trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko je dodatni zagon vlagateljem dal tudi ameriški senat, ki je potrdil prenovljeni sporazum o prosti trgovini med ZDA, Kanado in Mehiko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.