Microsoft želi biti do 2030 ogljično negativen

San Francisco, 16. januarja - Ameriški tehnološki velikan Microsoft je napovedal, da bo do leta 2030 postal ogljično negativen, torej da bo iz ozračja odvzel več ogljikovega dioksida, kot ga bo ustvaril. Do leta 2050 pa želi iti še korak dlje in iz ozračja odstraniti toliko izpustov, kot jih je ustvaril od ustanovitve leta 1975, poroča francoska tiskovna agencija AFP.