Ljubljana, 16. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Bravo iz Ljubljane je ostal brez Milana Đajića, so sporočili iz kluba. Đajić je bil v ekipi od sezone 2016/17, pred tem pa je igral za Olimpijo in Triglav. Za rumeno-modre je zbral 72 nastopov in 20 golov.