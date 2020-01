Cate Blanchett na čelu žirije 77. beneškega filmskega festivala

Benetke, 16. januarja - Avstralska filmska igralka in dvakratna oskarjevka Cate Blanchett bo predsedovala mednarodni žiriji 77. filmskega festivala v Benetkah, ki bo podelila tudi zlatega leva za najboljši film festivala, so danes sporočili organizatorji. Festival bo potekal od 2. do 12. septembra.