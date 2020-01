Kurz voditeljem Višegrada ponuja premoščanje razlik med vzhodom in zahodom

Praga, 16. januarja - Avstrijski kancler Sebastian Kurz se je danes v Pragi sestal z voditelji držav višegrajske četverice - Češke, Slovaške, Poljske in Madžarske. Izrazil je obžalovanje, da so tudi 30 let po padcu železne zavese med vzhodom in zahodom Evrope še vedno velike razlike. Sam pa se je ponudil za posrednika pri premagovanju teh razlik.