Italija bo dobila koordinatorja za boj proti antisemitizmu

Rim, 16. januarja - Italija bo dobila nacionalnega koordinatorja za boj proti antisemitizmu. Vodenje tega položaja bo v petek prevzela profesorica in političarka Milena Santerini. Ta se je premierju Giuseppeju Conteju zahvalila za imenovanje. Izraelski veleposlanik v Italiji in v judovski skupnosti pa so pozdravili to odločitev.