Ameriška igralka Cynthia Nixon bo režirala na Broadwayu

New York, 17. januarja - Ameriška igralka Cynthia Nixon bo na Broadwayu prevzela režijo dramske igre Last Summer at Bluefish Cove. Dramsko delo Jane Chambers ima pomembno mesto v lezbični dramski literaturi. Krstno je bilo uprizorjeno leta 1980 v New Yorku. Kdo bo nastopil v predstavi in kdaj bo premiera, zaenkrat ni znano.