Evropske borze neenotne; dražja nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 16. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se gibali neenotno. Vlagatelji čakajo, kaj bo prinesel podpis prvega dela trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko, negotovi so tudi glede prihodnjih gospodarskih obetov. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je nekoliko znižal.