Nemški poslanci zavrnili sporen zakon o darovanju organov

Berlin, 16. januarja - Po čustveni razpravi so nemški poslanci danes zavrnili predlog zakona ministrstva za zdravje, po katerem bi bili vsi nemški državljani, starejši od 16 let, avtomatično darovalci organov, razen tistih, ki bi temu sami oporekali ali pa bi to po njihovi smrti zavrnili svojci. Podprli so bolj zmerno zakonodajo.