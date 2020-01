Krka potisnila SBI TOP navzdol

Ljubljana, 16. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 1,36 odstotka in trgovanje končal pri 960,54 točke. Najbolj so za padec zaslužne delnice Krke, ki so se pocenile za več kot štiri odstotke. Kljub temu so prispevale skoraj polovico celotnega današnjega prometa, ki ga je bilo za skoraj 2,3 milijona evrov.