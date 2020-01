AVK: Zaseg delnic Mercatorja ni nesorazmeren ukrep

Ljubljana, 16. januarja - Z začasnim zasegom delnic Mercatorja, ki so v lasti Agrokorja, ni prišlo do nesorazmernega posega v pravico do zasebne lastnine in pravico do svobodne gospodarske pobude, trdi AVK, ki je delnice zasegla za zavarovanje plačila globe v višini 53,9 milijona evrov. Tudi višina globe se ne zdi sporna, saj je določena glede na promet celotne skupine.