SDT s preiskavami tudi nad člane uprav in nadzornih svetov slovenskih bank

Ljubljana, 17. januarja - Domnevne zlorabe v bančništvu so še vedno med prioritetnimi nalogami tožilstva. Specializirano državno tožilstvo (SDT) na področju pregona kaznivih dejanj bančne kriminalitete obravnava 72 zadev, večina pa jih je že na sodiščih. Zahteve za preiskavo in obtožne akte so vložili tudi zoper člane uprav in nadzornih svetov največjih slovenskih bank.