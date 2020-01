Kljub obširni iskalni akciji pogrešane Karin Furlan še niso našli

Ljubljana, 16. januarja - Policisti nadaljujejo z iskanjem 25-letne Karin Furlan iz Nove Gorice. Kljub intenzivnemu iskanju 25-letnica ostaja pogrešana. Nazadnje so jo opazili 11. decembra v njenem stanovanju, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled. Policisti so danes organizirali iskalno akcijo na obrobju Nove Gorice, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.