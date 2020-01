Evropski poslanci ocenili, da se stanje vladavine prave na Madžarskem in Poljskem slabša

Strasbourg, 16. januarja - Evropski poslanci so danes sprejeli resolucijo, v kateri so poudarili, da se je stanje na področju vladavine prava na Poljskem in Madžarskem po sprožitvi 7. člena pogodbe Evropske unije poslabšalo. Zavzeli so se tudi za formalno vlogo parlamenta pri zaslišanjih držav.