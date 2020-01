Slovenske deskarje čaka vrhunec sezone

Ljubljana, 16. januarja - Sezona 2019/20 deskarjem ne prinaša velikega tekmovanja, zato bo vrhunec dosegla z domačo tekmo na Rogli, kjer so cilji vedno visoko postavljeni. Paralelni veleslalom bo to soboto, na njem bodo nastopili vsi najboljši tekmovalci tega športa, vključno s prvo zvezdnico Čehinjo Ester Ledecko, za katero bo to šele druga letošnja deskarska tekma.