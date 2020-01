Ministrstvo: K težnji po večji samostojnosti zdravnikov pristopiti z veliko mero previdnosti

Ljubljana, 16. januarja - Na ministrstvu za zdravje menijo, da je težnja zdravnikov po večji samostojnosti in avtonomnosti razumljiva, vendar je treba k temu pristopiti z veliko mero previdnosti, z jasno določenimi pravili in pogoji, so odzivu na predlog interventnega zakona NSi za skrajševanje čakalnih dob zapisali za STA. Na ZZZS predloga še niso preučili.