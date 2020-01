Koalicija danes konstruktivno o aktualnih temah, a brez DeSUS

Ljubljana, 16. januarja - Koalicija je danes pred sejo vlade razpravljala o zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in o stanovanjski problematiki. Po napetostih v zadnjem tednu je bilo srečanje, na katerem pa ni bilo vodstva DeSUS, po ocenah partnerjev konstruktivno. Pričakovati je, da se bodo po sobotnem kongresu DeSUS sestali in pogovorili, kako naprej.