Pediatri s spletno stranjo za preverjene informacije o cepljenju

Ljubljana, 16. januarja - Vsem, ki želijo podrobnejše informacije o cepljenjih v vseh življenjskih obdobjih, je odslej na voljo nova spletna stran www.cepljenje.info, ki jo je vzpostavilo združenje za pediatrijo pri zdravniškem društvu. Na spletni strani so zagotovljene preverjene informacije o pomenu in poteku cepljenja, so poudarili na današnji novinarski konferenci.