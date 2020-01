Klinčeva šesta v kvalifikacijah v Zaou

Sapporo, 16. januarja - Najboljše smučarke skakalke so se med tednom iz Sappora preselile v Zao, kjer jih čakata prvi letošnji tekmi na srednji skakalnici. V kvalifikacijah so bile uspešne vse slovenske predstavnice, najboljša med njimi pa je bila Ema Klinec, ki je z 90,5 metra in 92,8 točke zasedla šesto mesto.