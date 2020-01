Kranjska porodnišnica s predlogom ukrepov za samostojno vzdržno poslovanje

Kranj, 16. januarja - Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj se že vrsto let sooča z velikimi finančnimi težavami. Lani je bolnišnica uspela povečati realizacijo programa in prihodke, vodstvo pa je pripravilo tudi predlog ukrepov za zagotovitev dolgoročnega vzdržnega poslovanja, ki predvideva nadaljnje samostojno poslovanje bolnišnice.