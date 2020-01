Ljubljana, 16. januarja - Novinarska konferenca poslanca SDS Žana Mahniča in predsednika odbora za obrambo pri strokovnem svetu SDS Aleša Hojsa o noveli zakona o vojaški dolžnosti, bo danes ob 11.30 (IN NE ob 11. uri, kot je bilo napovedano sprva) v sobi 54/T v DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz poslanske skupine SDS.