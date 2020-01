Indeksi na evropskih borzah rastejo

London/Frankfurt/Pariz, 16. januarja - Indeksi na evropskih borzah so se danes uvodoma obarvali zeleno. Na borznih trgih po poročanju tujih agencij danes prevladuje optimizem, saj so ZDA in Kitajska v sredo vendarle podpisale težko pričakovan prvi del trgovinskega sporazuma med velesilama. Obe strani sta poudarili pomen dogovora za dobro sodelovanje med državama.