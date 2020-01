Na razstavi o 100-letnici izobraževanja za slepe predstavljene tudi tipanke

Ljubljana, 16. januarja - V Arhivu RS so odprli razstavo 100 let šole za slepe. Lani je namreč Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne IRIS obeležil 100-letnico delovanja, sedaj pa svoje delo predstavlja tudi v arhivu. Obiskovalci si bodo do 1. marca lahko ogledali fotografije in učne pripomočke, kot so tipanke.