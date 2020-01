Singapur, 16. januarja - Cene nafte so se danes zvišale in so nadoknadile izgubljeno v sredo. Za optimizem je poskrbel podpis prvega dela trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko ter upanje, da se bo svetovno gospodarstvo in s tem povpraševanje po nafti okrepilo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.