St. Louis kljub porazu spet na prvem mestu NHL

New York, 16. januarja - St. Louis, aktualni prvak severnoameriške hokejske lige, je spet prevzel vodstvo tudi na letošnji lestvici. To mu je uspelo kljub temu, da je na domačem ledu s 3:4 izgubil proti Philadelphii, ki je bila boljša po podaljšku, tako da so tudi Blues osvojili točko. V drugi sredini tekmi je Chicago v gosteh premagal Montreal s 4:1.