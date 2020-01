Država v odkup Grafistove parcele za potrebe koprskega pristanišča

Koper/Ljubljana, 16. januarja - Na ministrstvu za infrastrukturo so za STA potrdili, da so decembra z družbo Grafist podpisali pogodbo o odkupu 45.000 kvadratnih metrov velike parcele na območju koprskega pristanišča, za katero bo država namenila 2,6 milijona evrov. Posel je že potrdil tudi nadzorni svet Luke Koper, ministrstvo pa bo moralo znesek nakazati do 10. februarja.