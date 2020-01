Odbor DZ ni podprl predlogov Levice za obsodbo politike ZDA do Irana

Ljubljana, 16. januarja - Odbor DZ za zunanjo politiko je danes na zahtevo Levice, ki je opozorila na "hlapčevsko držo" slovenske zunanje politike do ZDA, na nujni seji razpravljal o politiki ZDA na Bližnjem vzhodu in do Irana. Zavrnil je predloge Levice, da bi obsodil uporabo vojaške sile ZDA ter da bi vlado pozval, naj izrazi nasprotovanje politiki Washingtona do Irana.