V Ljubljani februarja odprtje kartodroma Woop Karting

Ljubljana, 16. januarja - V ljubljanskem BTC bo februarja zaživel nov kartodrom Woop Karting. Po navedbah podjetja TPLJ, ki stoji za blagovno znamko Woop, bo to eden najsodobnejših karting centrov v Evropi, nahajal pa se bo v Hali 18, kjer sta ljubitelje kartinga več kot 20 let združevala BTC Karting in Rollbar.