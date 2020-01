Mineva 75 let od krvave bitke za Trnovo

Nova Gorica, 17. januarja - Te dni bo minilo 75 let od partizanske bitke za Trnovo nad Novo Gorico. Krvava bitka, v kateri je padlo 18 partizanov in 88 pripadnikov italijanske specialne enote, ki so varovali močno utrjeno postojanko na Trnovem, je potekala med 18. in 21. januarjem 1945. Obeležili jo bodo z okroglo mizo v Novi Gorici in spominsko slovesnostjo na Trnovem.